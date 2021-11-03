Кабмін додатково виділив 3,5 мільярди гривень на будівництво доріг
Кабінет міністрів розподілив додаткові 3,5 млрд грн місцевим бюджетам на автомобільні дороги
Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.
Вказані кошти будуть спрямовані на будівництво доріг загального користування місцевого значення, вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах.
Кошти надійшли за рахунок перевиконання доходів державного дорожнього фонду.
Найбільше коштів на дороги отримала Полтавська область – 207 мільйонів гривень. У трійці призерів Вінницька та Харківська область – відповідно 199 та 194 мільйона гривень.
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