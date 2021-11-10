Квитанції українців за ЖКГ за рік поважчали більш ніж на 30%

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Квитанції українців за житлово-комунальні послуги за рік поважчали на 32,5%. У вересні за послуги ЖКГ нарахували 11 мільярдів гривень, що на 2,7 мільярда більше, ніж у вересні 2020 року

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Державної служби статистики.

Заплатили ж українці за послуги ЖКГ у вересні нинішнього року 12,2 мільярда гривень, що на 3,1 мільярда більше, ніж у вересні 2020 року. Таким чином, українці у вересні переплатили 1,2 мільярда гривень з послуги ЖКГ.

Всього ж за два роки при президенті Володимирі Зеленському зростання вартості послуг ЖКГ склало 32,4%.

Згідно з даними Держстату, до кінця вересня заборгованість населення склала:

за постачання і розподіл газу-23,1 мільярда гривень, що менше, ніж у попередньому місяці на 0,2 мільярда;

за тепло і гарячу воду - 18,8 мільярда гривень, що менше, ніж у попередньому місяці на 0,7 мільярда;

за електроенергію-6,5 мільярд доларів, що менше, ніж у попередньому місяці на 0,3 мільярда;

за водопостачання та водовідведення – 6,4 мільярда доларів, що менше, ніж у попередньому місяці на 0,2 мільярда;

за утримання будинків та прибудинкових територій-5,5 мільярда гривень;

за вивезення побутових відходів-1,2 мільярда доларів.

При цьому з населенням уклали 7,3 тисячі договорів з реструктуризації заборгованості на загальну суму 76,1 мільйона гривень.

Також за довгостроковими договорами сплатили 32,9 мільйона гривень.

Раніше ми писали, що станом на кінець серпня заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг склала 62,9 млрд гривень, хоча за цей місяць року і скоротилася на 1,5 млрд грн.