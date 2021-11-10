Квитанции украинцев за ЖКХ за год потяжелели более чем на 30%

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Квитанции украинцев за жилищно-коммунальные услуги за год потяжелели на 32,5%. В сентябре за услуги ЖКХ насчитали 11 миллиардов гривен, что на 2,7 миллиарда больше, чем в сентябре 2020 года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Заплатили же украинцы за услуги ЖКХ в сентябре нынешнего года 12,2 миллиарда гривен, что на 3,1 миллиарда больше, чем в сентябре 2020 года. Таким образом, украинцы в сентябре переплатили 1,2 миллиарда гривен з услуги ЖКХ.

Всего ж за два года при президенте Владимире Зеленском рост стоимости услуг ЖКХ составил 32,4%.

Согласно данным Госстата, к концу сентября задолженность населения составила:

за поставку и распределение газа - 23,1 миллиарда гривен, что меньше, чем в предыдущем месяце на 0,2 миллиарда;

за тепло и горячую воду – 18,8 миллиарда гривен, что меньше, чем в предыдущем месяце на 0,7 миллиарда;

за электроэнергию – 6,5 миллиард долларов, что меньше, чем в предыдущем месяце на 0,3 миллиарда;

за водоснабжение и водоотвод – 6,4 миллиарда долларов, что меньше, чем в предыдущем месяце на 0,2 миллиарда;

за содержание домов и придомовых территорий – 5,5 миллиарда гривен;

за вывоз бытовых отходов – 1,2 миллиарда долларов.

При этом с населением заключили 7,3 тысячи договоров по реструктуризации задолженности на общую сумму 76,1 миллиона гривен.

Также по долгосрочным договорам уплатили 32,9 миллиона гривен.

Ранее мы писали, что по состоянию на конец августа задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 62,9 млрд гривен, хотя за этот месяц года и сократилась на 1,5 млрд грн.