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01 листопада 2021, 14:15 11

Дефіцит Пенсійного фонду України вже наближається до 170 млрд грн

01 листопада 2021, 14:15 11
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Фото з відкритих джерел
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У Моніторинговій місії ООН з прав людини заявляють, що пенсійна реформа має знайти рішення, які дозволять реалізувати право на соцзабезпечення в Україні, де дефіцит Пенсійного фонду вже наближається до 170 млрд грн

Про це Моніторингова місія ООН з прав людини повідомляє у Facebook, передає RegioNews.

Кожен має право на соціальне забезпечення, у тому числі на пенсію для забезпечення соціального захисту у старості, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що однак, наразі до державної пенсійної системи внески сплачуються лише для 36% населення віком 15-64 років.

Україна посідає перше місце в Європі та четверте у світі за обсягами зайнятості через цифрові платформи. Три чверті онлайн-працівників не зареєстровані й не охоплені системами соціального забезпечення, - сказано в повідомленні.

У Моніторинговій місії ООН з прав людини заявляють, що пенсійна реформа має знайти рішення, які дозволять повністю реалізувати право на соціальне забезпечення в Україні.

Розширення охоплення пенсійної системи, відмова від прив'язки пенсійних виплат до реєстрації як внутрішньо переміщених осіб та інклюзивний національний діалог щодо майбутнього пенсійної системи - це ключові сфери пенсійної реформи, які, на нашу думку, мають бути пріоритетними для влади, - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Пенсійному фонду на Луганщині повернули понад 10 млн грн, які виплачувалися "мертвим душам".

Також українським пенсіонерам доплатять до пенсії до 400 гривень.

пенсія Пенсійний фонд права миссия ООН дефіцит

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