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01 ноября 2021, 14:15

Дефицит Пенсионного фонда Украины уже приближается к 170 млрд грн

01 ноября 2021, 14:15
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Фото из открытых источников
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В Мониторинговой миссии ООН по правам человека заявляют, что пенсионная реформа должна найти решения, которые позволят реализовать право на соцобеспечение в Украине, где дефицит Пенсионного фонда уже приближается к 170 млрд грн

Об этом мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщает в Facebook, передает RegioNews.

Каждый имеет право на социальное обеспечение, в том числе на пенсию для обеспечения социальной защиты в старости, - говорится в сообщении.

Отмечается, что однако, сейчас в государственную пенсионную систему взносы уплачиваются только для 36% населения в возрасте 15-64 лет.

Украина занимает первое место в Европе и четвертое в мире по объемам занятости через цифровые платформы. Три четверти онлайн-работников не зарегистрированы и не охвачены системами социального обеспечения, - сказано в сообщении.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека заявляют, что пенсионная реформа должна найти решения, которые позволят полностью реализовать право на социальное обеспечение в Украине.

Расширение охвата пенсионной системы, отказ от привязки пенсионных выплат к регистрации в качестве внутренне перемещенных лиц и инклюзивный национальный диалог по поводу будущего пенсионной системы - это ключевые сферы пенсионной реформы, которые, по нашему мнению, должны быть приоритетными для власти, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Пенсионному фонду на Луганщине вернули более 10 млн грн, которые выплачивались "мертвым душам".

Также украинским пенсионерам доплатят к пенсии до 400 гривен.

пенсия Пенсионный фонд права миссия ООН дефицит

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