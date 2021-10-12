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12 жовтня 2021, 08:26 43

Кабмін підвищив пенсії членам сімей загиблих учасників АТО та ООС

12 жовтня 2021, 08:26 43
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Фото: з відкритих джерел
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В Уряді ухвалили рішення підвищити з 1 січня 2022 року мінімальний рівень пенсії членам сімей загиблих учасників АТО та ООС: виплати сягнуть 7800 грн

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів України.

Зазначається, що таку пенсію отримає кожен з непрацездатних батьків, дружина (чоловік) загиблих учасників АТО/ООС.

Підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули за Україну, боронячи мир та спокій українських осель. Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня 2022 року українським пенсіонерам у віці від 70 до 75 років будуть щомісяця робити доплати.

Нагадаємо, нардепи пропонують проводити індексацію пенсій щороку 1 березня.

Також повідомлялося, що Мінсоцполітики пропонує у 2022 році у п'ять етапів підвищувати пенсії.

пенсіонери пенсія АТО ООС Кабмін війна

 
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