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12 жовтня 2021, 12:13 34

На Одещині бюджетні організації можуть залишитися без газу та тепла - ОДА

12 жовтня 2021, 12:13 34
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з відкритих джерел
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В Одеській обласній державній адміністрації визнали критичною ситуацію з непостачанням газу до бюджетних установ. Без газу та тепла може лишитися 221 об'єкт соціальної інфраструктури

Про це пише RegioNews з посиланням на засідання обласної комісії з техногенної безпеки.

За словами, директора департаменту енергоефективності облдержадміністрації Антона Шалигайла на початку 2021 року бюджетні установи уклали договори на поставку газу за тарифом 11,5 грн за кубометр.

Проте ціна зросла до 40 гривень за кубометр. "У зв'язку з підвищенням ринкової вартості оптової закупівлі ринкового газу, постачальники закупівлі не можуть наразі виконувати контрактні умови, а бюджетні заклади не можуть сплачувати завищену вартість, оскільки зараз вона складає 40 гривень за кубічний метр" – зазначив Шалигайло.

221 об'єкт соціальної інфраструктури може не встигнути оформити нові договори. Як зазначив чиновник, це половина бюджетних організацій. Існує загроза зриву опалювального сезону та навчального процесу. Під ударом можуть опинитися школи і лікарні. У разі різкого зниження температури повітря відсутність опалення спричинить виникнення надзвичайної ситуації.

"Постачальники вже надсилають численні попередження про припинення дії договору, що означатиме відключення газопостачання", - підкреслив Шалигайло

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський пообіцяв зберегти комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону. Крім цього було обіцяно фіксовані ціни на газ для бюджетних установ, які є суттєво нижчими за ринкові.

газ тарифи тепло ціна надзвичайна ситуація

 
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