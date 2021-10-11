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11 жовтня 2021, 14:31 58

На Закарпатті оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність газу

11 жовтня 2021, 14:31 58
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Фото: carpathia.gov.ua
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На Закарпатті пройшло позапланове засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, де оголосили надзвичайну ситуацію техногенного характеру, пов’язану з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років

Про це йдеться у повідомленні Закарпатської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Постачальники, які до зростання цін виграли торги й уклали договори на постачання палива, наразі відмовляються це робити через збільшення цін на газ.

Орієнтовна потреба природного газу для бюджетних установ на період опалювального сезону складає близько 25 млн м³. Натомість ціна та відсутність постачальника природного газу ставить під загрозу вчасність початку опалювального сезону та безперебійну роботу закладів у осінньо-зимовий період", – зазначив очільник ОДА Анатолій Полосков.

Майже всі заклади області мають автономні котельні, вони закуповують паливо безпосередньо у постачальників за індивідуальними договорами згідно з процедурою, передбаченою законом "Про публічні закупівлі".

Комісія прийняла рішення вважати ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, надзвичайною та класифікувати її як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня", - йдеться у повідомленні.

У ОДА зазначають, що можливим варіантом виходу із кризової ситуації може стати запровадження гарантованого постачальника природного газу за індивідуальними договорами для задоволення потреб бюджетних установ та організацій області на опалювальний період 2021-2022 років.

Раніше повідомлялось, що у Мінекономіки пояснили, чому зростали ціни у вересні. У вересні 2021 року, після дефляції серпня, споживчі ціни в Україні підвищились на 1,2% через подорожчання продовольства та енергоносіїв на зовнішніх ринках.

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