В Кабмине объяснили, почему была необходимость введения чрезвычайной ситуации из-за поставок газа

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Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября, передает RegioNews.

Он пояснил, что введение чрезвычайной ситуации в регионах было чисто техническим решением и дало возможность быстрее выполнить меморандум, подписанный правительством с "Нафтогазом".

Введение чрезвычайного положения в регионах позволило "Нафтогазу" быстро заключить договоры на поставку газа со всеми бюджетными учреждениями во всех регионах... Школы, детсады, больницы получат газ по цене, предусмотренной в меморандуме, а именно по 13,6 грн/куб. м без НДС и доставки", - сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль заверил, что "Украина готова к отопительному сезону", а в подземных хранилищах достаточно газа для отопительного сезона.

Напомним, ранее в Одесской областной государственной администрации заявили, что в Одесской области бюджетные организации могут остаться без газа и тепла.

Также на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа. Известно, что запас газа в украинских подземных хранилищах втрое меньше, чем в этот период в прошлом году.