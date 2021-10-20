В Кабмине объяснили, почему была необходимость введения чрезвычайной ситуации из-за поставок газа
Объявления в областях чрезвычайной ситуации относительно поставки газа позволило НАК "Нафтогаз" быстро подписать контракты с бюджетными учреждениями
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября, передает RegioNews.
Он пояснил, что введение чрезвычайной ситуации в регионах было чисто техническим решением и дало возможность быстрее выполнить меморандум, подписанный правительством с "Нафтогазом".
Введение чрезвычайного положения в регионах позволило "Нафтогазу" быстро заключить договоры на поставку газа со всеми бюджетными учреждениями во всех регионах... Школы, детсады, больницы получат газ по цене, предусмотренной в меморандуме, а именно по 13,6 грн/куб. м без НДС и доставки", - сообщил Шмыгаль.
Шмыгаль заверил, что "Украина готова к отопительному сезону", а в подземных хранилищах достаточно газа для отопительного сезона.
Напомним, ранее в Одесской областной государственной администрации заявили, что в Одесской области бюджетные организации могут остаться без газа и тепла.
Также на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа. Известно, что запас газа в украинских подземных хранилищах втрое меньше, чем в этот период в прошлом году.