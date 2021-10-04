У Раді обіцяють ухвалити Держбюджет-2022 до 20 жовтня
Верховна Рада ухвалить закон про державний бюджет на 2022 рік в першому читанні до 20 жовтня 2022 року
Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради, пише RegioNews.
За його словами, до цього часу Бюджетний комітет опрацює пропозиції до документа.
"Бюджетний комітет працює. До 15 жовтня вони повинні розглянути пропозиції для того, щоб до 20 жовтня необхідно буде прийняти в першому читанні проект закону про державний бюджет України на 2022 рік", - сказав він.
Як нагадав Разумков, держбюджет - це "основний фінансовий документ, за яким країна житиме наступного року".
Нагадаємо, що Кабмін 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік.
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