Стало відомо скільки у вересні депутатам компенсували за оренду житла

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137 депутатів Верховної Ради отримали компенсацію вартості оренди житла з державного бюджету у вересні на загальну суму 3,029 млн гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт парламенту.

Так, в опублікованому на сайті парламенту списку за вересень загальна сума компенсованих за оренду житла витрат 137 депутатам склала 3,029 млн гривень.

Попри назву документа, де вказано період за вересень, в ньому також вказані компенсації і за минулі місяці проживання депутатів Ради.

Найбільше депутати отримали компенсацій за проживання у серпні.

Середня сума компенсації за оренду житла становить 20 150 гривень за місяць.

У серпні компенсацію за аренду житла отримали 138 парламентарів

Ексголова Ради Дмитро Разумков не бачив перспективи скасування компенсацій з державного бюджету за оренду житла депутатам парламенту.

Депутати Ради в липні отримали компенсацію з держбюджету за оренду житла на 3 млн гривень.