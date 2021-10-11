Стало відомо скільки у вересні депутатам компенсували за оренду житла
137 депутатів Верховної Ради отримали компенсацію вартості оренди житла з державного бюджету у вересні на загальну суму 3,029 млн гривень
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт парламенту.
Так, в опублікованому на сайті парламенту списку за вересень загальна сума компенсованих за оренду житла витрат 137 депутатам склала 3,029 млн гривень.
Попри назву документа, де вказано період за вересень, в ньому також вказані компенсації і за минулі місяці проживання депутатів Ради.
Найбільше депутати отримали компенсацій за проживання у серпні.
Середня сума компенсації за оренду житла становить 20 150 гривень за місяць.
У серпні компенсацію за аренду житла отримали 138 парламентарів
Ексголова Ради Дмитро Разумков не бачив перспективи скасування компенсацій з державного бюджету за оренду житла депутатам парламенту.
Депутати Ради в липні отримали компенсацію з держбюджету за оренду житла на 3 млн гривень.