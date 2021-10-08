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08 жовтня 2021, 16:56 9

У "Слузі народу" розповіли скільки вони отримують грошей з держбюджету

08 жовтня 2021, 16:56 9
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з відкритих джерел
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На утримання партії “Слуга народу” з державного бюджету витрачається приблизно 345 мільйонів гривень на рік

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю lb.ua очільника політичної сили Олександра Корнієнка.

"Ми мало внесків зараз беремо. Коли вони величезні, людям неможливо це пояснити. За п’ять років витратили 1 мільярд держгрошей. Людям треба показати, що це було”, - зазначив Олександр Корнієнко.

За його словами, система партійних внесків, на кшталт американської, в Україні не працює.

"В нас всі вважають, що партію спонсорує олігарх. Люди і навіть місцеві депутати зі здивуванням дізнаються, що це держфінансування. Приїжджають до Києва і говорять: "А що це у вас "Парковий” олігарх зробив? А ми їм - відкрийте звіт НАЗК”, - розповів нардеп.

Майбутній перший віце-спікер також розповів, що в апараті партії наразі працюють 80 людей, але здебільшого це контролери та медійники.

"Апарат великий, людей 80. Але чверть - 20 з них - це фінансові контролери, які контролюють фінанси партії по всій Україні, в нас 24 юрособи. Тому що інакше ми не зможемо витримувати жорсткі вимоги НАЗК і в нас заберуть держфінансування. 30 людей - це медійники. Безпосередньо партбудівництом займаються 10-15 осіб. Вони їздять, проводять, збирають, дають фідбеки тощо. Це все управлінці, не депутати”, - зазначив керівник "Слуги народу”.

Слуга народа бюджет депутати финансирование НАЗК

 
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