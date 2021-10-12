Кабмин повысил пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС

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В правительстве приняли решение повысить с 1 января 2022 года минимальный уровень пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС: выплаты достигнут 7800 грн

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Отмечается, что такую пенсию получит каждый из нетрудоспособных родителей, жена (муж) погибших участников АТО/ООС.

Повышенное пенсионное пособие со следующего года получат более 2 тысяч людей, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов. Адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2022 года украинским пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет будут ежемесячно делать доплаты.

Напомним, нардепы предлагают проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта.

Также сообщалось, что Минсоцполитики предлагает в 2022 году в пять этапов повышать пенсии.