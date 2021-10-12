09:01  12 октября
COVID в Украине: за сутки выявили почти 12 тысяч новых случаев заражения
09:46  12 октября
"Оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей - Минздрав
08:09  12 октября
На Донбассе за сутки зафиксировали девять новых обстрелов, один боец ООС ранен
UA | RU
UA | RU
12 октября 2021, 08:26 39

Кабмин повысил пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС

12 октября 2021, 08:26 39
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В правительстве приняли решение повысить с 1 января 2022 года минимальный уровень пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС: выплаты достигнут 7800 грн

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Отмечается, что такую пенсию получит каждый из нетрудоспособных родителей, жена (муж) погибших участников АТО/ООС.

Повышенное пенсионное пособие со следующего года получат более 2 тысяч людей, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов. Адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2022 года украинским пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет будут ежемесячно делать доплаты.

Напомним, нардепы предлагают проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта.

Также сообщалось, что Минсоцполитики предлагает в 2022 году в пять этапов повышать пенсии.

пенсионеры пенсия АТО ООС Кабмин война

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua