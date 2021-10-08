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08 жовтня 2021, 17:01 705

На Київщині викрили незаконний видобуток копалин на понад 342 млн гривень збитків

08 жовтня 2021, 17:01 705
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Фото Нацполіції
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Незаконний видобуток копалин на Київщині призвів до розмиву берегів Десни і зміни берегової лінії

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

З 2019 року по березень 2021 здійснювали видобуток піску поза межами встановленими дозвільною документацією. Відтак фігуранти незаконно видобули корисну копалину – 407 тис. м3 піску та завдали державі понад 342 млн грн збитків, - пише пресслужба поліції.

Зазначається, що протиправні дії зловмисників призвели до обвалу й розмиву берегів річки Десни та зміни берегової лінії.

На майно зловмисників й спеціальну техніку було накладено арешт з метою подальшого відшкодування.

Згідно з ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 239-2 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося, в Україні посилили відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин: до 8 років ув'язнення.

Раніше на Запоріжжі керівник кам’яного кар’єру підозрювався у розкраданні граніту: 450 млн грн держзбитків.

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