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08 октября 2021, 17:01 711

На Киевщине разоблачили незаконную добычу ископаемых на более чем 342 млн гривен убытков

08 октября 2021, 17:01 711
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Фото Нацполиции
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Незаконная добыча ископаемых на Киевщине привела к размыву берегов Десны и изменению береговой линии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

С 2019 года по март 2021 осуществляли добычу песка вне границ, установленных разрешительной документацией. Поэтому фигуранты незаконно добыли полезное ископаемое - 407 тыс. м3 песка и нанесли государству более 342 млн грн убытков, - пишет пресс-служба полиции.

Отмечается, что противоправные действия злоумышленников привели к обвалу и размыву берегов реки Десны и изменению береговой линии.

На имущество злоумышленников и специальную технику был наложен арест с целью дальнейшего возмещения.

Согласно ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 239-2 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщалось, в Украине ужесточили ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых: до 8 лет заключения.

Раньше на Запорожье руководитель каменного карьера подозревался в хищении гранита: 450 млн грн госущерба.

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