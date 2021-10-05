Українські ТЕС мають у 3,6 раза менше вугілля, ніж передбачено графіком

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Ситуація з накопиченням вугілля протягом тижня погіршилася: українські теплоелектростанції мають у 3,6 раза менше вугілля, ніж передбачено графіком

Про це повідомляє оператор системи передачі Укренерго, передає RegioNews.

Протягом тижня 27 вересня - 3 жовтня зросло виробництво "зеленої" (+69,1%) та атомної (+0,7%) електроенергії. Водночас виробництво на ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 6,6% (до 733 млн кВт-год).

Частка ТЕС у покритті навантаження у порівнянні з попереднім тижнем зменшилася з 28% до 25%.

В Укренерго повідомили, що ситуація з накопиченням вугілля протягом тижня погіршилася. На ранок 4 жовтня загальні запаси вугілля на складах знизилися на 8,2% (713 тисяч тонн) проти обсягів на ранок 27 вересня (776,9 тис. тонн).

Крім цього, запаси газового вугілля знизилися на 9% (до 536,2 тис. тонн) і антрацитового — на 5,6% до 176,9 тис. тонн.

Водночас у порівнянні з 1 вересня запаси вугілля на складах ТЕС знизилися на 3,4%, запаси газового вугілля навпаки збільшилися на 7,5%.

Середньодобові витрати вугілля перевищували поставки: за останні 10 днів спалювання в середньому за день становило 61,8 тис. тонн проти 49,7 тис. тонн поставок.

Крім цього, відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться у 3,55 раза менше вугілля, ніж має бути на 4 жовтня.

Як повідомлялося, 1 жовтня запас газу в українських підземних сховищах утричі менший, ніж у цей період минулоріч.