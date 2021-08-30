15:33  30 серпня
У Чернівцях близько 50 осіб влаштували бійку під рестораном
13:57  30 серпня
Стало відомо, у якій області продали найбільше сільськогосподарських земель
08:11  30 серпня
Окупанти збільшили кількість обстрілів на Донбасі: поранено двох військовослужбовців ООС
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2021, 15:11 123

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ до 12 гривень для 500 тисяч сімей

30 серпня 2021, 15:11 123
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії", підвищила тарифи на блакитне паливо у вересні до 12 гривень за кубометр

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт нафтогазового монополіста

Це на 22 копійки вище від тарифу, який діяв у серпні, – 11,78 грн за кубометр. Ціну вказано з урахуванням податку на додану вартість, але без урахування доставки.

ГК "Нафтогаз України" виконує функцію тимчасового страхового механізму для забезпечення газом клієнтів, які втратили постачальника. Станом на кінець серпня 2021 року компанія обслуговує понад 500 тисяч сімей.

Ціна на газ у межах тарифного плану постачальника "останньої надії" вираховується на щомісячній основі за спеціальною формулою, затвердженою постановою Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що газопостачальні компанії оприлюднили місячні тарифи на газ для населення: у вересні ціни зросли

Кабмін газ Нафтогаз постачальники

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram