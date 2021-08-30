"Нафтогаз" підвищив ціну на газ до 12 гривень для 500 тисяч сімей

Фото з відкритих джерел

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії", підвищила тарифи на блакитне паливо у вересні до 12 гривень за кубометр

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт нафтогазового монополіста

Це на 22 копійки вище від тарифу, який діяв у серпні, – 11,78 грн за кубометр. Ціну вказано з урахуванням податку на додану вартість, але без урахування доставки.

ГК "Нафтогаз України" виконує функцію тимчасового страхового механізму для забезпечення газом клієнтів, які втратили постачальника. Станом на кінець серпня 2021 року компанія обслуговує понад 500 тисяч сімей.

Ціна на газ у межах тарифного плану постачальника "останньої надії" вираховується на щомісячній основі за спеціальною формулою, затвердженою постановою Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що газопостачальні компанії оприлюднили місячні тарифи на газ для населення: у вересні ціни зросли