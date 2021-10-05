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05 октября 2021, 17:40 4

Украинские ТЭС имеют в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено графиком

05 октября 2021, 17:40 4
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Фото из открытых источников
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Ситуация с накоплением угля в течение недели ухудшилась: украинские теплоэлектростанции имеют в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено графиком

Об этом сообщает оператор системы передачи Укрэнерго, передает RegioNews.

В течение недели 27 сентября - 3 октября выросло производство "зеленой" (+69,1%) и атомной (+0,7%) электроэнергии. В то же время производство на ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 6,6% (до 733 млн кВт-ч).

Доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась с 28% до 25%.

В Укрэнерго сообщили, что ситуация с накоплением угля в течение недели ухудшилась. На утро 4 октября, общие запасы угля на складах снизились на 8,2% (713 тысяч тонн) против объемов на утро 27 сентября (776,9 тыс. тонн).

Кроме этого, запасы газового угля снизились на 9% (до 536,2 тыс. тонн) и антрацитового — на 5,6% до 176,9 тыс. тонн.

В то же время по сравнению с 1 сентября запасы угля на складах ТЭС снизились на 3,4%, запасы газового угля наоборот увеличились на 7,5%.

Среднесуточные расходы угля превышали поставки: за последние 10 дней сжигания в среднем за день составило 61,8 тыс. тонн против 49,7 тыс. тонн поставок.

Кроме этого, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится в 3,55 раза меньше угля, чем должно быть на 4 октября.

Как сообщалось, 1 октября запас газа в украинских подземных хранилищах втрое меньше, чем в этот период в прошлом году.

Также в Минэнерго обвинили "Укрзализныцю" в срыве поставок угля на ТЭС.

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