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04 жовтня 2021, 17:46 4

У Нацбанку розповіли, скільки втратить економіка України під час нового локдауну

04 жовтня 2021, 17:46 4
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Фото з відкритих джерел
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Голова Національного банку Кирило Шевченко вважає, що у разі введення в Україні ще одного локдауну, економіка втратить від 0,4% до 0,6% зростання ВВП

Про це Кирило Шевченко заявив у інтерв'ю виданню LB.ua, пише RegioNews.

Він зазначив, що розмір економічних втрат залежатиме від формату карантинних обмежень.

"Попри те, що сьогодні робочі процеси повертаються в офлайн, темпи вакцинації підвищуються, ризики запровадження нового локдауну через поширення нових штамів вірусу залишаються вагомими. Залежно від жорсткості заходів, які можуть бути застосовані, втрати - від 0,4% до 0,6%. Це суттєво, але не критично", - зазначив він.

Нагадаємо, що заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що в листопаді вже можуть ввести локдаун.

Україна НБУ Кирило Тимошенко Нацбанк локдаун

 
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