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29 вересня 2021, 18:14 502

САП готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок керівнику "Державної зернової корпорації"

29 вересня 2021, 18:14 502
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Фото з відкритих джерел
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить виправдувальний вирок керівнику "Державної зернової корпорації"

Про це повідомляється на сторінці прокуратури у Facebook, передає RegioNews.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) готує апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 29 вересня, яким керівника ПАТ "Державна зернова корпорація України" і двох директорів інших товариств визнано невинуватими в скоєнні розтрати понад 88 млн грн коштів корпорації.

Прокурор САП не погоджується із зазначеним рішенням суду й оскаржить його в суді апеляційної інстанції, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ексочільника Державної зернової корпорації виправдали у справі про розтрату 88 млн грн.

Тим часом у березні чиновника Державної зернової корпорації затримали на хабарі $35 тис., а у серпні Андрія Власенка - керівника зернової держкорпорації затримали в аеропорту при спробі втечі з України.

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