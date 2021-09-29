САП готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок керівнику "Державної зернової корпорації"

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Про це повідомляється на сторінці прокуратури у Facebook, передає RegioNews.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) готує апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 29 вересня, яким керівника ПАТ "Державна зернова корпорація України" і двох директорів інших товариств визнано невинуватими в скоєнні розтрати понад 88 млн грн коштів корпорації.

Прокурор САП не погоджується із зазначеним рішенням суду й оскаржить його в суді апеляційної інстанції, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ексочільника Державної зернової корпорації виправдали у справі про розтрату 88 млн грн.