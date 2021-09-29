САП готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок керівнику "Державної зернової корпорації"
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить виправдувальний вирок керівнику "Державної зернової корпорації"
Про це повідомляється на сторінці прокуратури у Facebook, передає RegioNews.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) готує апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 29 вересня, яким керівника ПАТ "Державна зернова корпорація України" і двох директорів інших товариств визнано невинуватими в скоєнні розтрати понад 88 млн грн коштів корпорації.
Прокурор САП не погоджується із зазначеним рішенням суду й оскаржить його в суді апеляційної інстанції, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, ексочільника Державної зернової корпорації виправдали у справі про розтрату 88 млн грн.
Тим часом у березні чиновника Державної зернової корпорації затримали на хабарі $35 тис., а у серпні Андрія Власенка - керівника зернової держкорпорації затримали в аеропорту при спробі втечі з України.
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