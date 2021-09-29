Екс-очільника Державної зернової корпорації виправдали у справі про розтрату 88 млн грн
Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього очільника Державної зернової корпорації Валерія Томіленка у справі про розтрату 88 млн гривень
Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, пише RegioNews.
Повідомляється, що сьогодні ВАКС виніс виправдувальний вирок, яким керівника ДПЗКУ і двох директорів інших компаній визнали невинними в розтраті понад 88 млн гривень.
"Прокурор САП не погоджується із зазначеним рішенням суду і оскаржить його в суді апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні.
Також невинними визнані й інші фігуранти справи.
Відомо, що, за даними слідства, Томіленко у 2015 році підписав два договори про постачання кукурудзи, після чого дав вказівку на перерахування понад 88 млн гривень як передоплату на виконання цих угод. Але вказаний в договорах товар був відсутній на підприємствах, а керівник корпорації нібито взагалі не збирався виконувати угоди.
Нагадаємо, під час засідання 29 вересня Кабмін звільнив очільника Державної міграційної служби Максима Соколюка.