Екс-очільника Державної зернової корпорації виправдали у справі про розтрату 88 млн грн

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Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, пише RegioNews.

Повідомляється, що сьогодні ВАКС виніс виправдувальний вирок, яким керівника ДПЗКУ і двох директорів інших компаній визнали невинними в розтраті понад 88 млн гривень.

"Прокурор САП не погоджується із зазначеним рішенням суду і оскаржить його в суді апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні.

Також невинними визнані й інші фігуранти справи.

Відомо, що, за даними слідства, Томіленко у 2015 році підписав два договори про постачання кукурудзи, після чого дав вказівку на перерахування понад 88 млн гривень як передоплату на виконання цих угод. Але вказаний в договорах товар був відсутній на підприємствах, а керівник корпорації нібито взагалі не збирався виконувати угоди.

Нагадаємо, під час засідання 29 вересня Кабмін звільнив очільника Державної міграційної служби Максима Соколюка.