18:30  29 вересня
У Раді назвали регіони, де через декілька тижнів можуть посилити карантин
14:56  29 вересня
У Нацполіції пояснили, як в українців перевірятимуть COVID-сертифікати
17:39  29 вересня
На Донбасі російські найманці двічі обстріляли наших військових
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2021, 16:59 293

Екс-очільника Державної зернової корпорації виправдали у справі про розтрату 88 млн грн

29 вересня 2021, 16:59 293
Читайте также на русском языке
Фото: Латифундист
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього очільника Державної зернової корпорації Валерія Томіленка у справі про розтрату 88 млн гривень

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, пише RegioNews.

Повідомляється, що сьогодні ВАКС виніс виправдувальний вирок, яким керівника ДПЗКУ і двох директорів інших компаній визнали невинними в розтраті понад 88 млн гривень.

"Прокурор САП не погоджується із зазначеним рішенням суду і оскаржить його в суді апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні.

Також невинними визнані й інші фігуранти справи.

Відомо, що, за даними слідства, Томіленко у 2015 році підписав два договори про постачання кукурудзи, після чого дав вказівку на перерахування понад 88 млн гривень як передоплату на виконання цих угод. Але вказаний в договорах товар був відсутній на підприємствах, а керівник корпорації нібито взагалі не збирався виконувати угоди.

Нагадаємо, під час засідання 29 вересня Кабмін звільнив очільника Державної міграційної служби Максима Соколюка.

Україна ВАКС суд справа САП

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram