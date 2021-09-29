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29 сентября 2021, 18:14 512

САП готовит апелляционную жалобу на оправдательный приговор руководителю "Государственной зерновой корпорации"

29 сентября 2021, 18:14 512
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Фото из открытых источников
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Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует оправдательный приговор руководителю "Государственной зерновой корпорации"

Об этом сообщается на странице прокуратуры в Facebook, передает RegioNews.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) готовит апелляционную жалобу на приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) от 29 сентября, которым руководитель ПАО "Государственная зерновая корпорация Украины" и два директора других обществ признаны невиновными в совершении растраты свыше 88 млн грн средств корпорации.

Прокурор САП не соглашается с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, экс-руководителя Государственной зерновой корпорации оправдали по делу о растрате 88 млн грн.

Между тем в марте чиновника Государственной зерновой корпорации задержали на взятке $35 тыс., а в августе Андрея Власенко - руководителя зерновой госкорпорации задержали в аэропорту при попытке бегства из Украины.

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