У КМДА назвали умову збереження чинних тарифів на тепло та гарячу воду

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У Київській міській державній адміністрації наголошують, що в разі компенсації теплопостачальним підприємствам різниці в тарифах вартість тепла та гарячої води для населення не буде переглядатися

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА

У КМДА нагадали, що в лютому 2021 року був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води між Кабінетом Міністрів України та Асоціацією міст України. Відповідно до його умов, у Києві та низці українських міст не відбулося зростання тарифів на тепло та гарячу воду попри зростання затрат теплопостачальних підприємств, зокрема, на закупівлю природного газу. Зі свого боку, центральна влада взяла на себе зобов’язання врегулювати питання компенсації різниці в тарифах, що виникає.

Столичні чиновники додали, що тарифи на тепло та гарячу воду у Києві не переглядалися з 2019 року. За цей період зросла вартість природного газу, підвищився тариф на послуги з розподілу природного газу, підвищилась ціна електричної енергії, зросла вартість виробництва теплової енергії на ТЕЦ тощо і, тому, було підготовлено проєкт нових тарифів на тепло та гарячу воду для населення.

"Враховуючи критично стислі терміни до старту опалювального сезону, консолідоване рішення(щодо тарифів на тепло та гарячу воду-ред.) треба ухвалювати негайно і в інтересах споживачів, і задля забезпечення стабільності тепло- і водопостачання", - зазначається у повідомленні

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду пообіцяв не переглядати тарифи на тепло для населення протягом опалювального сезону. Водночас на пресконференції він не зміг дати прямої відповіді на питання, чи буде збережено тарифи на опалення протягом поточного опалювального сезону

У Києві вже анонсували підвищення тарифів на опалення для населення з 1 жовтня до 2100-2400 грн\гігакалорія