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10 вересня 2021, 20:13 199

В регіонах "червоної" зони карантину заборонили вимикати електроенергію через борги

10 вересня 2021, 20:13 199
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Фото з відкритих джерел
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У регіонах України, де встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки заборонено відключати електрику споживачам у яких є заборгованість за нього

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

У комісії нагадали, що з 20 серпня поточного року в Україні набув чинності закон про зміни процедури приєднання до енергетичних мереж. Зокрема, в регіонах з" червоним " рівнем поширення коронавірусної інфекції не можна відключати споживачів від енергомережі в разі неповної оплати або несплати за ці комунальні послуги. Ця заборона продовжує діяти протягом 30 днів після виходу регіону з "червоної" зони карантину.

При цьому до завершення 30 днів після скасування "червоного" рівня небезпеки постачальник може розпочато процедуру відключення, направити споживачеві відповідне попередження і звернутися до оператора системи розподілу електрики про необхідність відключення споживача.

Нагадаємо, що в Україні дозволили відключати споживачів від комунальних послуг у разі несплати і формування боргу. Відповідні зміни до законодавства підписав Президент України Володимир Зеленський

Також з 6 липня запрацювала автоматична система списання боргів.

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