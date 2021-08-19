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19 серпня 2021, 21:14 187

Інспекції Держпраці виявили понад 7 тис. працівників без трудових договорів

19 серпня 2021, 21:14 187
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Фото з відкритих джерел
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В інспекційній кампанії з легалізації праці, яка триває з 1 липня, вже розпочато 2126 інспекційних відвідувань та  виявлено 7021 працівника, допущеного до роботи без трудових договорів

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки, передає RegioNews.

Середня кількість виявлених незадекларованих працівників становить понад 4 особи на одного перевіреного роботодавця.

Найбільшу кількість неоформлених працівників виявлено у таких сферах:

сільське господарство;

організація харчування та тимчасового розміщення;

торгівля, - йдеться в повідомленні.

У регіональному розрізі найбільше незадекларованих працівників виявлено у Запорізькій (529) та Вінницькій (477) областях.

Також в ході проведених інспекційних заходів укладено трудові договори із 2994 працівниками.

Як повідомлялося, Держпраці і Податкова з 1 липня почали перевірки бізнесу.

Уже за перші 2 дні перевірки податківців та Держпраці виявили 240 нелегальних працівників.

бізнес перевірки робота працевлаштування Мінекономіки

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