Інспекції Держпраці виявили понад 7 тис. працівників без трудових договорів
В інспекційній кампанії з легалізації праці, яка триває з 1 липня, вже розпочато 2126 інспекційних відвідувань та виявлено 7021 працівника, допущеного до роботи без трудових договорів
Про це повідомляється на сайті Мінекономіки, передає RegioNews.
Середня кількість виявлених незадекларованих працівників становить понад 4 особи на одного перевіреного роботодавця.
Найбільшу кількість неоформлених працівників виявлено у таких сферах:
сільське господарство;
організація харчування та тимчасового розміщення;
торгівля, - йдеться в повідомленні.
У регіональному розрізі найбільше незадекларованих працівників виявлено у Запорізькій (529) та Вінницькій (477) областях.
Також в ході проведених інспекційних заходів укладено трудові договори із 2994 працівниками.
Як повідомлялося, Держпраці і Податкова з 1 липня почали перевірки бізнесу.