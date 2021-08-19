Инспекции Гоструда выявили более 7 тыс. работников без трудовых договоров
В инспекционной кампании по легализации труда, которая проходит с 1 июля, уже начато 2126 инспекционных посещений и выявлено 7021 работника, допущенного к работе без трудовых договоров
Об этом сообщается на сайте Минэкономики, передает RegioNews.
Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет более 4 человек на одного проверенного работодателя.
Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в таких сферах:
сельское хозяйство;
организация питания и временного размещения;
торговля, - говорится в сообщении.
В региональном разрезе больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (529) и Винницкой (477) областях.
Также в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 2994 работниками.
Как сообщалось, Гоструда и Налоговая с 1 июля начали проверки бизнеса.