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19 августа 2021, 21:14 248

Инспекции Гоструда выявили более 7 тыс. работников без трудовых договоров

19 августа 2021, 21:14 248
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Фото из открытых источников
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В инспекционной кампании по легализации труда, которая проходит с 1 июля, уже начато 2126 инспекционных посещений и выявлено 7021 работника, допущенного к работе без трудовых договоров

Об этом сообщается на сайте Минэкономики, передает RegioNews.

Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет более 4 человек на одного проверенного работодателя.

Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в таких сферах:

сельское хозяйство;

организация питания и временного размещения;

торговля, - говорится в сообщении.

В региональном разрезе больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (529) и Винницкой (477) областях.

Также в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 2994 работниками.

Как сообщалось, Гоструда и Налоговая с 1 июля начали проверки бизнеса.

Уже за первые 2 дня проверки налоговиков и Гоструда выявили 240 нелегальных работников.

бизнес проверки работа трудоустройство Минэкономики

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