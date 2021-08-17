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17 серпня 2021, 11:39 15

Офіційне безробіття в Україні за рік скоротилося на третину

17 серпня 2021, 11:39 15
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Фото з відкритих джерел
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Станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних склала 315 тисяч осіб, що на 179 тисяч осіб або 36 % менше, ніж на цю дату минулого року

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінекоміки

За словами першого віцепрем’єра Олексія Любченка, Кабмін планує додаткові заходи щодо створення робочих місць та працевлаштування безробітних під час реалізації загальнодержавних цільових, регіональних, інвестиційних та інших програм і проектів, замовником яких є органи державної влади.

"Під час реалізації таких програм та проектів окремий фокус - на виконання показників працевлаштування, у тому числі на створення нових робочих місць. Будемо постійно моніторити на контролювати цей процес. Мета – економіка повинна відновлюватися та кількість офіційно працевлаштованих громадян повинна змінюватися попри ті виклики, як то можливі нові карантинні обмеження, пов’язані з новими мутаціями коронавірусу як в Україні, так і в світі", - підкреслив чиновник.

Нагадаємо, що ВВП у ІІ кварталі 2021 року збільшився на 5,4 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Кабмін безробіття ВВП Мінекономіки

 
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