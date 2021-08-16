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16 серпня 2021, 12:06 2474

У Києві поліцейський чотири роки не ходив на роботу, але отримував зарплату та премії

16 серпня 2021, 12:06 2474
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Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Працівник одного з управлінь ГУНП у місті Києві 4 роки не ходив на роботу, але отримував зарплату за сприяння свого керівника

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

За даними слідства працівник одного з управлінь ГУНП у місті Києві з метою привласнення грошових коштів, вступив у змову зі своїм безпосереднім керівником, який виступав пособником.

Починаючи з жовтня 2016 року по грудень 2019 року, вказаний працівник поліції отримував заробітну платню за роботу в органах поліції міста Києва при цьому на своє робоче місце не виходив, покладені на нього службові обов’язки не виконував", - йдеться у повідомленні.

В результаті неправомірних дій державі завдано збитків, які становлять близько 400 000 грн. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на одній з вулиць Чернігова, на місці події загинув майор поліції.

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