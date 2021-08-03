Накопичувальні пенсії в Україні почнуть вводити з 2023 року - в соціальних пакетах для бюджетників

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З 2023 року в Україні почнуть вводити соціальні пакети з накопичувальними пенсіями для бюджетників

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у виступі на засіданні робочої групи з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення, передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розцінює це як перехід до повноцінної накопичувальної системи.

Як зазначив прем'єр, робоча група повинна розробити на базі чинного законодавства рішення уряду про введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями.

Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати. Це без зміни законодавства. Але, звичайно, наша мета - впровадження відповідних законів і повноцінне впровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому, - сказав він.

За його словами, досвід введення соціальних пакетів з накопичувальної пенсії буде поширений на соціальних працівників, вчителів і військових як елемент переходу до накопичувальної системи.

Як повідомлялося, у 2022 році пенсіонерів від 70 до 75 років включать до програми адресних допомог для літніх людей.

Також відомо, що в Україні з 2022 року з'явиться ветеранський фонд.