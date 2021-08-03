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03 серпня 2021, 15:48 16

Кабмін визначив, хто буде в.о. прем'єра у разі відсутності Шмигаля

03 серпня 2021, 15:48 16
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Фото з відкритих джерел
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У разі відсутності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля його обов'язки буде виконувати перший віце-прем'єр-міністр Олексій Любченко

Про це йдеться в постанові від 28 липня 2021 р. № 790 на сайті уряду, передає RegioNews.

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку питань, що належать до компетенції віце-прем’єр-міністрів України.

Раніше у разі відсутності прем'єра його обов'язки виконував віце-прем'єр Олексій Рєзніков.

Це було пов'язане з тим, що в уряді не було першого віце-прем'єра.

Як повідомлялося, 20 травня Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств: Ляшка, Кубракова і Любченка. Олексій Любченко призначений Першим віцепрем'єр-міністром — Міністром економіки.

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