Кабмін визначив, хто буде в.о. прем'єра у разі відсутності Шмигаля
У разі відсутності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля його обов'язки буде виконувати перший віце-прем'єр-міністр Олексій Любченко
Про це йдеться в постанові від 28 липня 2021 р. № 790 на сайті уряду, передає RegioNews.
Кабінет міністрів вніс зміни до переліку питань, що належать до компетенції віце-прем’єр-міністрів України.
Раніше у разі відсутності прем'єра його обов'язки виконував віце-прем'єр Олексій Рєзніков.
Це було пов'язане з тим, що в уряді не було першого віце-прем'єра.
Як повідомлялося, 20 травня Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств: Ляшка, Кубракова і Любченка. Олексій Любченко призначений Першим віцепрем'єр-міністром — Міністром економіки.
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