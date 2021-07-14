11:42  14 липня
В Україні COVID-вакцинацію можуть зробити обов'язковою, - Держпродспоживслужба
12:44  14 липня
На Черкащині вибух знищив житловий будинок, є жертва
08:07  14 липня
Кривава доба в ООС: бойовики вбили одного та поранили сімох наших захисників
UA | RU
UA | RU
14 липня 2021, 13:56 108

В Україні з 2022 року з'явиться ветеранський фонд

14 липня 2021, 13:56 108
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів на засіданні 14 липня ухвалив рішення про заснування Українського ветеранського фонду, який має запрацювати з 2022 року

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, пише RegioNews.

За його словами, це рішення дозволить акумулювати кошти, що будуть спрямовані винятково на підтримку ветеранів, зокрема ветеранського бізнесу.

"Новостворений фонд допоможе залучати фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації програм і проєктів, які спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, відновлення фізичного й психічного здоров’я, підвищення професійного й освітнього рівня та ведення підприємницької діяльності", — зазначив очільник Кабміну.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій військовим.

Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Політична розправа чи непрофесійність: чому у Рівному знову взялися за відомого лікаря Шустика
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua