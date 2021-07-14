В Україні з 2022 року з'явиться ветеранський фонд
Кабінет міністрів на засіданні 14 липня ухвалив рішення про заснування Українського ветеранського фонду, який має запрацювати з 2022 року
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, пише RegioNews.
За його словами, це рішення дозволить акумулювати кошти, що будуть спрямовані винятково на підтримку ветеранів, зокрема ветеранського бізнесу.
"Новостворений фонд допоможе залучати фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації програм і проєктів, які спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, відновлення фізичного й психічного здоров’я, підвищення професійного й освітнього рівня та ведення підприємницької діяльності", — зазначив очільник Кабміну.
Нагадаємо, раніше уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій військовим.