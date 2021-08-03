Накопительные пенсии в Украине начнут вводить с 2023 года - в социальных пакетах для бюджетников

Фото из открытых источников

С 2023 года в Украине начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями для бюджетников

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем выступлении на заседании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения, передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания.

Премьер-министр Денис Шмигаль расценивает это как переход к полноценной накопительной системе.

Как отметил премьер, рабочая группа должна разработать на базе действующего законодательства решение правительства о введении социальных пакетов с накопительными пенсиями.

Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испытать. Это без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель - внедрение соответствующих законов и полноценное внедрение накопительной пенсии в Украине в целом, - сказал он.

По его словам, опыт введения социальных пакетов из накопительной пенсии будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к накопительной системе.

Как сообщалось, в 2022 году пенсионеров от 70 до 75 лет включат в программу адресных пособий для пожилых людей.

Также известно, что в Украине с 2022 года появится ветеранский фонд.