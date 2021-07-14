Мінінфраструктури пропонує з 2030 року заборонити імпорт до України дизельних і бензинових авто

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Міністерство інфраструктури України пропонує з 2030 року заборонити ввезення до України дизельних і бензинових автомобілів.

Як пише Regionews з посиланням на прес-службу відомства, відповідний законопроєкт вже підготовлено

Документ розроблено з метою реалізації окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та низки директив Євросоюзу.

Законопроектом передбачається запровадити поетапну заборону ввезення та першої державної реєстрації в Україні автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, у тому числі і вироблених в Україні. Пропонується заборона:

- з 01.01.2027 вживаних автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згорання;

- з 01.01.2030 нових автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згорання, а також вживаних і нових автомобілів з бензиновими двигунами внутрішнього згорання.

При цьому заборона не буде поширюватися на автомобілі Збройних Сил України та інших військових формувань, автомобілі що використовуються фермерськими господарствами з метою їх використання поза межами автомобільних доріг загального користування при веденні фермерського господарства та автомобілі, що набуваються у спадок, а також на автомобілі виготовлені до 01 січня 1981 року.