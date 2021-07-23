Мининфраструктуры планирует положить конец проблеме нелегальных автовокзалов и перевозчиков

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Министерство инфраструктуры разрабатывает необходимые нормативные акты, чтобы положить конец нелегальным перевозкам и привести в порядок аттестованные вокзалы

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, которого цитирует пресс-служба Мининфраструктуры, передает RegioNews.

Среди приоритетов работы нашей команды - прозрачная работа автовокзалов Украины. К сожалению, в нашей стране существует большая проблема нелегальных автовокзалов и перевозчиков. На таких стихийных автостанциях нет никаких необходимых условий - самого здания автовокзала, соответственно, зала ожидания, касс и тому подобное, - сказал Кубраков.

По его словам, это прежде всего - вопрос безопасности пассажиров.

Мы будем бороться с нелегальными автостанциями и одновременно поддерживать развитие законных аттестованных вокзалов. Сейчас мы нарабатываем необходимые для отрасли нормотворческие изменения, - подчеркнул глава МИУ.

Как сообщалось, Мининфраструктуры предлагает с 2030 года запретить импорт в Украину дизельных и бензиновых авто.

Также стало известно, что реконструкция Киевского автовокзала стоила 120 млн грн. Киевский центральный автовокзал недалеко от станции метро Демеевская официально открыли, он получил новую айдентику и почти втрое больше платформ.