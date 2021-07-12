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12 июля 2021, 16:19 272

Из десяти ТЭС в объединенной энергосистеме три работают минимальным составом оборудования, одна остановлена

12 июля 2021, 16:19 272
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Фото из открытых источников
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Трипольская, Змиевская и Приднепровская ТЭС (3 из 10 ТЭС в объединенной энергосистеме) работают минимальным составом оборудования, Славянская ТЭС по-прежнему остановлена

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные НЭК "Укрэнерго".

По состоянию на 12:30 понедельника, 12 июля, на Трипольской ТЭС в работе находится 1 из 6 энергоблоков, на Змиевской - 1 из 10, на Приднепровской - 1 из 5 блоков.

Славянская ТЭС 6-й день не вырабатывает электроэнергию из-за "дефолтного" статуса, который она получила из-за невозможности оплатить услуги системного оператора.

Также, по данным "Укрэнерго", не производят электроэнергию Харьковская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-5.

Как сообщалось, 6 июня на Запорожской ТЭС для аварийного ремонта отключили энергоблок.

Ранее, в феврале стало известно, по чьей вине чаще всего происходят аварийные остановки ТЭС. В 2021 году на энергоблоках ТЭС произошло 92 аварийные остановки.

Укрэнерго ТЭЦ энергетика электроэнергия энергоблок

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