Из десяти ТЭС в объединенной энергосистеме три работают минимальным составом оборудования, одна остановлена
Трипольская, Змиевская и Приднепровская ТЭС (3 из 10 ТЭС в объединенной энергосистеме) работают минимальным составом оборудования, Славянская ТЭС по-прежнему остановлена
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные НЭК "Укрэнерго".
По состоянию на 12:30 понедельника, 12 июля, на Трипольской ТЭС в работе находится 1 из 6 энергоблоков, на Змиевской - 1 из 10, на Приднепровской - 1 из 5 блоков.
Славянская ТЭС 6-й день не вырабатывает электроэнергию из-за "дефолтного" статуса, который она получила из-за невозможности оплатить услуги системного оператора.
Также, по данным "Укрэнерго", не производят электроэнергию Харьковская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-5.
Как сообщалось, 6 июня на Запорожской ТЭС для аварийного ремонта отключили энергоблок.
Ранее, в феврале стало известно, по чьей вине чаще всего происходят аварийные остановки ТЭС. В 2021 году на энергоблоках ТЭС произошло 92 аварийные остановки.
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