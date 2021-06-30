У Києві посадовці медзакладу привласнювали зарплати фіктивних працівників

Фото: СБУ

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними слідства, посадовці медзакладу налагодили механізм привласнення бюджетних грошей через фіктивне працевлаштування. Для реалізації схеми вони залучили своїх знайомих, яких оформили на роботу і нараховували їм заробітну плату.

Проте, фактично, ці "працівники" не з’являлися на робочих місцях, а їх "зарплату" привласнювали організатори оборудки.

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру головному лікарю, трьом його заступникам і головному бухгалтеру медичної установи", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині посадовці "Укрзалізниці" привласнювали зарплати працівників.