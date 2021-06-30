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30 червня 2021, 15:32 701

У Києві посадовці медзакладу привласнювали зарплати фіктивних працівників

30 червня 2021, 15:32 701
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Фото: СБУ
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У "Центрі первинної медико-санітарної допомоги" оперативники викрили масштабну схему незаконного привласнення заробітної плати медичного персоналу. Встановлено розкрадання понад 6,3 млн грн

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними слідства, посадовці медзакладу налагодили механізм привласнення бюджетних грошей через фіктивне працевлаштування. Для реалізації схеми вони залучили своїх знайомих, яких оформили на роботу і нараховували їм заробітну плату.

Проте, фактично, ці "працівники" не з’являлися на робочих місцях, а їх "зарплату" привласнювали організатори оборудки.

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру головному лікарю, трьом його заступникам і головному бухгалтеру медичної установи", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині посадовці "Укрзалізниці" привласнювали зарплати працівників.

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