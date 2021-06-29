На Закарпатті СБУ викрила корупційну схему на будівництві COVID-відділення

Фото: СБУ

У Закарпатській області працівники Служби безпеки України викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва відділення для прийому хворих на COVID-19

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що вартість будівництва відділення становила 10 млн грн, з цієї суми учасники оборудки привласнили більше ніж 1,5 млн.

У 2020 році місцева комерційна структура одержала перемогу у тендері на проведення будівельних і ремонтних робіт медичного об’єкту. Згідно з укладеним договором, підрядники мали провести реконструкцію одного з корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на COVID-19”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ розповідають, що організатори схеми підробляли акти виконаних робіт, вносили в них недостовірні дані про обсяг і вартість. Деякі обсяги роботи були виконані лише "на папері”.

Директору фірми вручили підозру, вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Ужгороді чиновницю Держгеокадастру звинувачують у недбалості, що коштувала бюджету 15 млн.