08:52  29 червня
В Україні за добу виявили ще 180 нових випадків COVID-19
08:29  29 червня
Президент підписав закон про податки для "інтернет-гігантів"
08:11  29 червня
На Донбасі через обстріли бойовиків поранення отримав військовослужбовець ООС
UA | RU
UA | RU
29 червня 2021, 10:45 119

На Закарпатті СБУ викрила корупційну схему на будівництві COVID-відділення

29 червня 2021, 10:45 119
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

У Закарпатській області працівники Служби безпеки України викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва відділення для прийому хворих на COVID-19

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що вартість будівництва відділення становила 10 млн грн, з цієї суми учасники оборудки привласнили більше ніж 1,5 млн.

У 2020 році місцева комерційна структура одержала перемогу у тендері на проведення будівельних і ремонтних робіт медичного об’єкту. Згідно з укладеним договором, підрядники мали провести реконструкцію одного з корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на COVID-19”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ розповідають, що організатори схеми підробляли акти виконаних робіт, вносили в них недостовірні дані про обсяг і вартість. Деякі обсяги роботи були виконані лише "на папері”.

Директору фірми вручили підозру, вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Ужгороді чиновницю Держгеокадастру звинувачують у недбалості, що коштувала бюджету 15 млн.

Закарпаття СБУ корупція коронавірус строительство лікарня розкрадання

В Україні за добу виявили ще 180 нових випадків COVID-19
29 червня 2021, 08:52
В Україні за добу одужало від COVID-19 у 2,5 рази більше людей, ніж захворіло
28 червня 2021, 11:02
На Черкащині від удару блискавки загинули двоє людей, ще одна у лікарні
28 червня 2021, 10:41
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram