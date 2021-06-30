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30 июня 2021, 16:07 184

Имущественный комплекс ПАО "Сумыхимпром" арестован судом

30 июня 2021, 16:07 184
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Фото из открытых источников
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СБУ заблокировала схему присвоения имущества стратегического государственного предприятия химической отрасли

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В сообщении говорится, что Службой безопасности Украины выявлена противоправная деятельность служебных лиц ПАО "Сумыхимпром", направленная на умышленное доведение до банкротства, а затем отчуждение имущества государственного предприятия в пользу частных коммерческих структур.

В ходе досудебного расследования задокументированы факты искусственного формирования руководством ПАО "Сумыхимпром" кредиторской задолженности общества через привлечение под залог его имущества кредитных средств, которые в дальнейшем тратились на приобретение у подконтрольных структур сырья по завышенным ценам.

Кроме того, по заключению специалистов, начатая в 2012 году процедура санации предприятия не соответствует требованиям законодательства и способствует дальнейшему наращиванию его долгов. Действия менеджмента привели к формированию долговых обязательств ПАО "Сумыхимпром" на сумму более 2 млрд грн, невыплаты государству дивидендов и фактического предотвращения законной приватизации общества, - отмечается в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели санкционированные обыски по месту осуществления хозяйственной деятельности и проживания фигурантов, во время которых изъяли черновую бухгалтерию и другие материалы, подтверждающие противоправный характер их действий.

Чтобы не допустить незаконное отчуждение стратегического госпредприятия, судебные органы наложили арест на имущественный комплекс ПАО "Сумыхимпром".

Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, в Киеве чиновники медучреждения присваивали зарплаты фиктивных работников.

СБУ преступление расследование Сумы предприятие

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