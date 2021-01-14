На Буковині спіймали на хабарі одного із керівників Держпраці

Він вимагав у підприємця 1 тисячу євро неправомірної вигоди

Він вимагав у підприємця 1 тисячу євро неправомірної вигоди

Фото: Нацполіція

Працівники Нацполіції затримали під час отримання хабара керівника одного із відділів Чернівецького обласного управління Держпраці.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновник за хабар в 1 тисячу євро обіцяв місцевому підприємцю не накладати штраф через виявлені під час перевірки порушення трудового законодавства.

14 січня поліцейські затримали керівника відділу відразу після одержання ним чергового "траншу" - 12 000 гривень. За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи і проживання фігуранта вилучили кошти еквівалентом в 140 тис., документи і "чорнові" записи. Посадова особа затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України”, - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри чиновнику та обрання для нього міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Харківщині затримали за хабар ексчиновника патрульної поліції. Він систематично одержував хабарі за неперешкоджання діяльності підприємців.