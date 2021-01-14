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14 січня 2021, 21:53 4

На Буковині спіймали на хабарі одного із керівників Держпраці

14 січня 2021, 21:53 4
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Він вимагав у підприємця 1 тисячу євро неправомірної вигоди
Він вимагав у підприємця 1 тисячу євро неправомірної вигоди
Фото: Нацполіція
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Працівники Нацполіції затримали під час отримання хабара керівника одного із відділів Чернівецького обласного управління Держпраці.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновник за хабар в 1 тисячу євро обіцяв місцевому підприємцю не накладати штраф через виявлені під час перевірки порушення трудового законодавства.

14 січня поліцейські затримали керівника відділу відразу після одержання ним чергового "траншу" - 12 000 гривень. За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи і проживання фігуранта вилучили кошти еквівалентом в 140 тис., документи і "чорнові" записи. Посадова особа затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України”, - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри чиновнику та обрання для нього міри запобіжного заходу.

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Нагадаємо, на Харківщині затримали за хабар ексчиновника патрульної поліції. Він систематично одержував хабарі за неперешкоджання діяльності підприємців.

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