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25 июня 2021, 21:44 3981

Гоструда и Налоговая с 1 июля начнут проверки бизнеса

25 июня 2021, 21:44 3981
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Фото из открытых источников
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Гоструда во взаимодействии с Государственной налоговой службой с 1 июля начнет инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда, передает RegioNews.

Отмечается, что во время формирования Национального плана совместных действий по снижению уровня незадекларированной труда на 2021 год был согласован механизм совместной работы ряда государственных органов, в том числе Гоструда и ДПС, о реализации совместных мер, направленных на стимулирование работодателей и работников к переходу от неформальных к задекларированным трудовым отношениям.

Эти меры включают два этапа:

1) информационную кампанию о преимуществах официального трудоустройства и рисках использования незадекларированной труда;

2) инспекционную кампанию среди работодателей, которые имеют самый высокий риск использования незадекларированного труда.

Как сообщалось в январе, на Буковине поймали на взятке одного из руководителей Гоструда. Он требовал у предпринимателя 1 тысячу евро неправомерной выгоды.

инспекция налоговая служба проверки бизнес трудоустройство

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