11:11  22 июня
На Харьковщине разоблачили бизнес по производству агрохимикатов: проведено 14 обысков
13:03  22 июня
В Минздраве рассказали о подготовке к появлению в Украине индийского штамма COVID-19
18:03  22 июня
В зоне ООС пять обстрелов, боевики применяли беспилотники
UA | RU
UA | RU
22 июня 2021, 19:41 3

У Зеленского предположили, что "мы не будем в программе сотрудничества с МВФ в активном финансировании"

22 июня 2021, 19:41 3
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Советник главы государства рассказал о перспективах сотрудничества с МВФ: Украина не откажется от сотрудничества с Международным валютным фондом

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в программе "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Украина, даже если не проходит через кризис, продолжает сотрудничество с МВФ. Поэтому сказать, что мы откажемся от сотрудничества, значит совсем ничего, потому что мы будем продолжать быть акционерами МВФ. Мы являемся полноправным членом МВФ. И долговая политика и сотрудничество с МВФ, и возможности выхода на внешние рынки заимствования капитала в Украине не воспринимаются как сугубо экономическая тематика, она поднимается на знамена всех политических партий, которые на этом пытаются заработать дополнительный политический капитал, — сказал он.

Устенко объяснил, как могут складываться отношения с МВФ.

Что касается возможности отказа от сотрудничества с МВФ, я думаю, что в первую очередь имеется в виду, что мы не будем в программе сотрудничества с МВФ в активном финансировании. Это вполне возможно. Но мы должны понимать, что в этом случае мы должны не иметь дефицита госбюджета, а еще лучше – находиться в зоне профицита. Или мы будем думать, что есть какие-то альтернативные источники покрытия этого дефицита, - сказал он.

Как сообщалось 16 июня, Зеленский надеется на транш МВФ осенью. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина может получить транш Международного валютного фонда в начале осени.

Вместе с тем, 10 июня сообщалось, что МВФ пока не видит оснований для выделения Украине нового транша. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины большего прогресса для получения второго транша в рамках программы stand-by.

МВФ советник финансирование бюджет дефицит

Разумков подписал закон об увеличении расходов на местные и апелляционные суды
22 июня 2021, 18:32
Киевские налоговики допустили неуплату в бюджет 2,5 млрд грн - ГБР
22 июня 2021, 11:27
Правительство хочет пустить на празднование 30-й годовщины Независимости почти 5,5 млрд грн
19 июня 2021, 18:45
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Франковск вырос: как села ОТГ радуются, а жители города расплачиваются за победу над Парижем
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua