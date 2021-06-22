У Зеленского предположили, что "мы не будем в программе сотрудничества с МВФ в активном финансировании"

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Советник главы государства рассказал о перспективах сотрудничества с МВФ: Украина не откажется от сотрудничества с Международным валютным фондом

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в программе "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Украина, даже если не проходит через кризис, продолжает сотрудничество с МВФ. Поэтому сказать, что мы откажемся от сотрудничества, значит совсем ничего, потому что мы будем продолжать быть акционерами МВФ. Мы являемся полноправным членом МВФ. И долговая политика и сотрудничество с МВФ, и возможности выхода на внешние рынки заимствования капитала в Украине не воспринимаются как сугубо экономическая тематика, она поднимается на знамена всех политических партий, которые на этом пытаются заработать дополнительный политический капитал, — сказал он.

Устенко объяснил, как могут складываться отношения с МВФ.

Что касается возможности отказа от сотрудничества с МВФ, я думаю, что в первую очередь имеется в виду, что мы не будем в программе сотрудничества с МВФ в активном финансировании. Это вполне возможно. Но мы должны понимать, что в этом случае мы должны не иметь дефицита госбюджета, а еще лучше – находиться в зоне профицита. Или мы будем думать, что есть какие-то альтернативные источники покрытия этого дефицита, - сказал он.

Как сообщалось 16 июня, Зеленский надеется на транш МВФ осенью. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина может получить транш Международного валютного фонда в начале осени.

Вместе с тем, 10 июня сообщалось, что МВФ пока не видит оснований для выделения Украине нового транша. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины большего прогресса для получения второго транша в рамках программы stand-by.