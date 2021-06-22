Разумков підписав закон про збільшення видатків на місцеві і апеляційні суди

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Про це свідчать дані у картці проєкту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами” (№5304) на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

У ній зазначається, що 22 червня закон повернуто з підписом Голови ВР і направлено на підпис Президентові.

Документ вносить зміни до додатків №№3 та 7 закону про держбюджет-2021. Видатки за статтею "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ правосуддя" збільшуються на 600 мільйонів гривень. Водночас на цю ж суму скорочується фінансування програми "Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".

Таким чином, після перегляду бюджетних призначень цьогорічні асигнування на державну судову адміністрацію зростуть до 16 мільярдів 253 мільйонів гривень. Видатки на підготовку олімпійців, паралімпійців та дефлімпійців, відповідно, скоротяться до 1 мільярда 760 мільйонів.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, додаткові кошти спрямують насамперед на врегулювання питань оплати праці працівників апаратів місцевих і апеляційних судів. Автори документа зауважують, що заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя становить лише 38,4% від потреби.

Як повідомлялося 17 червня, Рада направила майже 750 млн гривень на зарплати працівників судів. Народні депутати підтримали у другому читанні відповідний законопроєкт №5304.

Раніше повідомлялося, що судді ВАКС через суд повертають доплати, урізані через карантин. 11 суддів Вищого антикорупційного суду звернулися з позовами про стягнення недоотриманої суддівської винагороди за період карантину. Деякі з них вже виграли суди.