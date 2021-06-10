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10 червня 2021, 21:58 367

МВФ поки не бачить підстав для виділення Україні нового траншу

10 червня 2021, 21:58 367
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Фото: із відкритих джерел
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує від України більшого прогресу для отримання другого траншу в рамках програми stand-by

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна”, про це заявив представник МВФ Джеррі Райс, передає RegioNews.

Деякого прогресу досягнуто, але для завершення першого перегляду необхідно більше", - сказав він.

За словами Райса, МВФ продовжує вести дискусії з Україною з приводу досягнення цілей, необхідних для виділення другого траншу кредиту.

Він нагадав, що Україна має поліпшити законодавство про банківський нагляд і управління в Нацбанку, наблизитися до середньострокового зниження бюджетного дефіциту та посилити антикорупційну вертикаль.

Нагадаємо, раніше Арахамія розповів, які законопроєкти ухвалить Рада для співпраці з МВФ.

Україна заява МВФ кредит Транш

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