МВФ поки не бачить підстав для виділення Україні нового траншу
Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує від України більшого прогресу для отримання другого траншу в рамках програми stand-by
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна”, про це заявив представник МВФ Джеррі Райс, передає RegioNews.
Деякого прогресу досягнуто, але для завершення першого перегляду необхідно більше", - сказав він.
За словами Райса, МВФ продовжує вести дискусії з Україною з приводу досягнення цілей, необхідних для виділення другого траншу кредиту.
Він нагадав, що Україна має поліпшити законодавство про банківський нагляд і управління в Нацбанку, наблизитися до середньострокового зниження бюджетного дефіциту та посилити антикорупційну вертикаль.
Нагадаємо, раніше Арахамія розповів, які законопроєкти ухвалить Рада для співпраці з МВФ.
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