Опозиція внесла у Раду альтернативний законопроєкт про олігархів
Група народних депутатів з опозиційних фракцій зареєструвала у парламенті законопроєкт про деолігархізацію
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради
Йдеться про проєкт закону №5599-1 "Про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних впливів і соціальну відповідальність бізнесу".
Його зареєстрували на сайті парламенту сьогодні і передали на розгляд керівництву парламенту.
Серед авторів документа - народні депутати Микола Княжицький, Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська Солідарність"), Андрій Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров ("Голос"), Сергій Власенко, Олександр Абдулін, Іван Крулько ("Батьківщина").
Тексту законопроєкту на сайті Ради поки не оприлюднили.
Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.
Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні нині готується низка законодавчих ініціатив щодо деолігархізації.