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15 червня 2021, 17:38 191

Опозиція внесла у Раду альтернативний законопроєкт про олігархів

15 червня 2021, 17:38 191
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Фото з відкритих джерел
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Група народних депутатів з опозиційних фракцій зареєструвала у парламенті законопроєкт про деолігархізацію

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради

Йдеться про проєкт закону №5599-1 "Про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних впливів і соціальну відповідальність бізнесу".

Його зареєстрували на сайті парламенту сьогодні і передали на розгляд керівництву парламенту.

Серед авторів документа - народні депутати Микола Княжицький, Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська Солідарність"), Андрій Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров ("Голос"), Сергій Власенко, Олександр Абдулін, Іван Крулько ("Батьківщина").

Тексту законопроєкту на сайті Ради поки не оприлюднили.

Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні нині готується низка законодавчих ініціатив щодо деолігархізації.

Україна Верховна Рада парламент олігархи Європейська солідарність

 
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