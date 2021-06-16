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16 червня 2021, 19:22 1088

Поліція проводить обшуки в приміщеннях бухгалтерії ПрАТ "АвтоКрАЗ" в Кременчуці

16 червня 2021, 19:22 1088
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Фото: Telegram-канал "Кременчук оперативний"
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На Полтавщині поліція розслідує кримінальне провадження за фактом умисної невиплати заробітної плати колишнім працівникам «АвтоКрАЗу» 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, передає RegioNews.

Із приводу невиплати заробітної плати до поліції Полтавщини за допомогою звернулись 250 колишніх працівників ПрАТ "АвтоКрАЗ", слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської облпрокуратури, відкрили кримінальне провадження.

За інформацією Управління Держпраці в Полтавській області, заборгованість з виплати заробітної плати працівникам цього підприємства складає близько 100 млн грн.

З’ясовано, що службові особи підприємства протягом 6 місяців не допускають інспекторів праці для проведення контрольних заходів. Крім того, вони без пояснення причин не надали в повному обсязі тимчасовий доступ слідчому до документів щодо нарахування та виплати заробітної плати, зазначених в ухвалі суду. Тож у рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні 16 червня слідчими та оперативними працівниками поліції області, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, із залученням працівників батальйону поліції особливого призначення, проводиться санкціонований судом обшук в приміщеннях бухгалтерії ПрАТ "АвтоКрАЗ" в Кременчуці, - повідомив Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини.

Також проводяться судово-економічні експертизи щодо визначення розміру заборгованості по виплаті зарплати працівникам та можливості здійснити ці виплати. За результатами службовим особам буде повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, на Волинській митниці заблокували контрабанду цигарок на 600 тис. дол. Працівники Державного бюро розслідувань та слідчі СБУ виявили схему контрабанди цигарок з Білорусі на Волинській митниці.

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