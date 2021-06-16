На Волинській митниці заблокували контрабанду цигарок на 600 тис. дол

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань та слідчі СБУ виявили схему контрабанди цигарок з Білорусі на Волинській Митниці

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, контрабанду завозили в Україну під виглядом керамічної плитки.

Під час обшуку складських приміщень працівники ДБР вилучили понад 2 тисячі ящиків з більше ніж 1 млн пачок тютюнових виробів. Підакцизний товар був ввезений в Україну з Білорусі під виглядом керамічної плитки без сплати відповідних митних зборів”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що орієнтовна вартість товару становить 600 тисяч доларів. За цим фактом відкрили кримінальну справу і проводять всі необхідні слідчі дії.

Також правоохоронці встановлюють чиновників, які причетні до незаконної схеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що чиновники Київської митниці організували масштабну схему вимагання хабарів.