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16 червня 2021, 12:02 276

На Волинській митниці заблокували контрабанду цигарок на 600 тис. дол

16 червня 2021, 12:02 276
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Фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань та слідчі СБУ виявили схему контрабанди цигарок з Білорусі на Волинській Митниці

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, контрабанду завозили в Україну під виглядом керамічної плитки.

Під час обшуку складських приміщень працівники ДБР вилучили понад 2 тисячі ящиків з більше ніж 1 млн пачок тютюнових виробів. Підакцизний товар був ввезений в Україну з Білорусі під виглядом керамічної плитки без сплати відповідних митних зборів”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що орієнтовна вартість товару становить 600 тисяч доларів. За цим фактом відкрили кримінальну справу і проводять всі необхідні слідчі дії.

Також правоохоронці встановлюють чиновників, які причетні до незаконної схеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що чиновники Київської митниці організували масштабну схему вимагання хабарів.

ДБР митниця СБУ контрабанда корупція Волинська область

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