Ексмера одного з міст Луганщини підозрюють у нанесенні збитків бюджету на 120 тисяч
На Луганщині поліцейські повідомили про підозру колишньому міському голові - його дії призвели до майже 120 тисяч гривень збитків місцевому бюджету
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.
Ексмеру одного з міст в Луганській області інкримінують зловживання владою та службовим становищем", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, за кошти місцевого бюджету посадовець уклав договори про надання юридичних послуг. Зробив це він з порушенням вимог законодавства та з особистих мотивів - аби безкоштовно отримати для себе юридичні послуги з представництва в судах.
Такі дії міського голови спричинили місцевому бюджету майже 120 тис. грн збитків", - повідомляють правоохоронці.
Ексмеру інкримінують вчинення кримінального правопорушення щодо зловживання владою або службовим становищем Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДБР викрило корупційну схему на Галицькій митниці, затримали двох співробітників.