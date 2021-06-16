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16 червня 2021, 10:59 4

Ексмера одного з міст Луганщини підозрюють у нанесенні збитків бюджету на 120 тисяч

16 червня 2021, 10:59 4
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Фото: з відкритих джерел
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На Луганщині поліцейські повідомили про підозру колишньому міському голові - його дії призвели до майже 120 тисяч гривень збитків місцевому бюджету

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

Ексмеру одного з міст в Луганській області інкримінують зловживання владою та службовим становищем", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, за кошти місцевого бюджету посадовець уклав договори про надання юридичних послуг. Зробив це він з порушенням вимог законодавства та з особистих мотивів - аби безкоштовно отримати для себе юридичні послуги з представництва в судах.

Такі дії міського голови спричинили місцевому бюджету майже 120 тис. грн збитків", - повідомляють правоохоронці.

Ексмеру інкримінують вчинення кримінального правопорушення щодо зловживання владою або службовим становищем Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДБР викрило корупційну схему на Галицькій митниці, затримали двох співробітників.

гроші поліція бюджет Луганська область Нацполіція

 
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