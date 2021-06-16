Ексмера одного з міст Луганщини підозрюють у нанесенні збитків бюджету на 120 тисяч

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На Луганщині поліцейські повідомили про підозру колишньому міському голові - його дії призвели до майже 120 тисяч гривень збитків місцевому бюджету

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

Ексмеру одного з міст в Луганській області інкримінують зловживання владою та службовим становищем", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, за кошти місцевого бюджету посадовець уклав договори про надання юридичних послуг. Зробив це він з порушенням вимог законодавства та з особистих мотивів - аби безкоштовно отримати для себе юридичні послуги з представництва в судах.

Такі дії міського голови спричинили місцевому бюджету майже 120 тис. грн збитків", - повідомляють правоохоронці.

Ексмеру інкримінують вчинення кримінального правопорушення щодо зловживання владою або службовим становищем Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДБР викрило корупційну схему на Галицькій митниці, затримали двох співробітників.