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11 червня 2021, 18:31 38

В Україні завершили розслідування справи кримських чиновників-зрадників

11 червня 2021, 18:31 38
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Фото: із відкритих джерел
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Прокуратура завершила розслідування справи про державну зраду низки колишніх чиновників Автономної Республіки Крим

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Вісьмох колишніх високопосадовців підозрюють в поваленні конституційного ладу, захопленні державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Під час досудового розслідування встановлено, що високопосадовці окупаційної адміністрації РФ упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленому порядку, а також брали участь у ній та сприяли окупації півострова”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Справа розслідується, зокрема, проти колишнього депутата Верховної ради Криму Сергія Аксьонова, колишнього голови Верховної ради Криму Володимира Константинова, "прокурора" так званої Республіки Крим Наталії Поклонської, мера Севастополя Юрія Дойникова.

Нагадаємо, раніше РНБО ввела жорсткі санкції проти 27 експосадовців, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії.

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