Экс-руководитель Украгролизинга подозревается в растрате 5 млн грн государственных средств
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему главе "Украгролизинга" и его сообщнику, экс-руководителю частной компании. Чиновники заключили договор, по которому госпредприятие незаконно предоставило кредит в 5,7 млн гривен, из которых 4,9 млн так и не были возвращены госструктуре
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает RegioNews.
Установлено, что в 2013 году чиновник ГПАО "НАК "Украгролизинг" по договоренностям с руководителем одного из предприятий, которое контролировалось его близкими родственниками, заключил договор займа, на основании которого часть из перечисленных для якобы подготовки производства сельскохозяйственной техники денежных средств в размере 4,9 млн гривен так и не вернулась к ГПАО "НАК "Украгролизинг", а была использована в интересах подконтрольных Председателю правления ГПАО "НАК "Украгролизинг" и его близким родственникам юридических лиц, - говорится в сообщении.
Сейчас действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Как сообщалось, во Львове руководство одного из предприятий Минобороны разоблачили на взятке. Правоохранители разоблачили коррупционную схему, организованную должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины, которая наносила ущерб государству на полмиллиона гривен ежемесячно.