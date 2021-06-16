Экс-руководитель Украгролизинга подозревается в растрате 5 млн грн государственных средств

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает RegioNews.

Установлено, что в 2013 году чиновник ГПАО "НАК "Украгролизинг" по договоренностям с руководителем одного из предприятий, которое контролировалось его близкими родственниками, заключил договор займа, на основании которого часть из перечисленных для якобы подготовки производства сельскохозяйственной техники денежных средств в размере 4,9 млн гривен так и не вернулась к ГПАО "НАК "Украгролизинг", а была использована в интересах подконтрольных Председателю правления ГПАО "НАК "Украгролизинг" и его близким родственникам юридических лиц, - говорится в сообщении.