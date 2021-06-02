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02 июня 2021, 16:23 845

По решению Конституционного суда отменено повышение оклада генпрокурора до 93 тыс. грн

02 июня 2021, 16:23 845
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Кабинет Министров Украины по решению Конституционного Суда отменил повышение должностного оклада генерального прокурора Украины на 56 тыс. 648 грн до 93 тыс. 648 грн

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания.

Учитывая решение Конституционного Суда от 26 марта 2020 года, Кабмин признал утратившим силу постановление №1155 от 11 декабря 2019 года, которым правительство утвердило схему должностных окладов прокуроров Офиса генерального прокурора.

Этот документ, в частности, устанавливал оклад генпрокурора на уровне 93 тыс. 648 грн (ранее 37 тыс. грн), его первого заместителя - 89 тыс. 326 грн (ранее 34 тыс. грн, заместителя - 86 тыс. 445 грн (ранее 32 тыс. грн).

Как сообщалось, Правительство обещает сокращение дефицита бюджета и госдолга уже через два года. Это предусматривается, среди прочего, в утвержденных Правительством Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

Также сегодня Кабмин решил заказать специальный пожарный самолет. Правительство планирует заказать специальный пожарный самолет, который позволит спасателям оперативнее и эффективнее тушить пожары.

Кабмин КСУ зарплаты генпрокурор решение отмена

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